Los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Carla Soggiu arrojaron que murió ahogada. Además, en este adelanto que realizaron los profesionales del Cuerpo Médico Forense se detalla que el cadáver no presenta ningún tipo de herida ni golpe a excepción de una lastimadura vieja en el ojo, de aproximadamente 20 días. Estiman los especialistas, que podría ser compatible con los golpes que denunció la víctima el 26 de diciembre pasado por parte de su ex pareja.