Fausta lo contó todo en un pequeño video. Se la ve sentada en las ruinas de su propiedad, parece casi catatónica. "Estoy acá en mi casa, en lo que quedó de la casa. Estoy teniendo problemas con mi ex. Me ha amenazado de varias cosas, entre ellas prenderme fuego la casa. Lo dijo y lo hizo. Hay más amenazas. No sé cómo sigue la lista".