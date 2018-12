"No llegué a verlo, estaba a contraluz", dice. Y sigue: "Me empezó a dar rodillazos después de noquearme, a tirarme el pelo. Venía en plan de atacar. Me cruzó en la esquina y me dio para que guarde. Tenía una necesidad de violentarme. No le alcanzó con una víctima y fue a buscar a otra".