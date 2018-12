"Otros más jóvenes hicieron algún chiste porque no había que trabajar, pero fueron los menos, la realidad es que la mayoría estaban consternados, los mozos en Manolo prácticamente no cambian, son siempre los mismos", agregó la misma fuente que prefirió no dar su nombre. "No conocía estas persianas", acotó alguien que escuchaba la charla, haciendo alusión a que Manolo hubiera bajado sus persianas, la postal marplatense imposible.