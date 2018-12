Allegados a los fallecidos comentaron que el atacante "era extremadamente celoso" y cuando su ex formalizó la pareja con Lezcano, los conflictos se habían agravado. La fiscal Di Lorenzo ordenó además rastrear posibles denuncias que Jara hubiera formulado contra su ex marido. "Romanella aparece en algunas denuncias pero no tenemos certificado que las haya presentado la víctima", indicó e investigan si fueron formuladas por otra mujer.