Delia contó a la Justicia que durante un paseo en auto su hija le dijo: "Papá me tocó la cola con el pito" y se señaló la parte de atrás de su cuerpo. Al hacer la denuncia, la víctima de Ayala recordó un hecho anterior al que no le había dado importancia pero tomaba otra dimensión. Relató que en una ocasión mientras le cambiaba el pañal, la nena le djo "chupa, chupa" y le señaló la vagina. Delia contó que en ese momento no se animó a decirle nada a Ayala y sólo trató de que la nena no lo viera por un tiempo mediante excusas.