Los nuevos defensores de Fabbro requirieron la libertad del ex River y Boca asegurando que no existían razones para que el futbolista -que recibió mientras estaba en Ezeiza una oferta laboral del club All Boys-, continúe detenido porque no tiene antecedentes, no hay grandes riesgos procesales en su libertad, ni va a fugarse. Gustavo Gerlero, fiscal general del caso, se negó totalmente a que Fabbro salga a la calle, ni siquiera con el pago de una caución.