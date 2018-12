La primera denuncia de abuso contra uno de los chicos se produjo en el año 2006. Quedó acreditado por la Justicia que el hecho sucedió. Los detalles constan en la declaración de la madre de los chicos: "Me costó mucho tiempo poder hacer la denuncia. Yo les decía: 'No te toques te vas a lastimar' y ella me respondió 'Papá me toca la cola y a mí no me gusta'".