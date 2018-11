En este punto, se vuelve importante destacar cierto espíritu de hermandad que existe entre las unidades de la Legión y la Guardia Civil en España. Gallego Sánchez hizo un llamado telefónico a esa fuerza que sentía afín y si bien no quiso dar datos sobre su paradero, dejó entrever la intención de entregarse a ellos en tierra europea. El contacto fue breve, no hubo acuerdos, pero alcanzó para realizar las triangulaciones necesarias que lo ubicaron en Posadas, Misiones. El sospechoso seguía en Argentina, pero la cercanía con la frontera indicaba que no había tiempo que perder.