Y marcaron tres hechos por los que entendieron que el procedimiento fue considerado "irregular". El primero que se puso en riesgo la prueba. "No puede soslayarse que un simple error por parte de Galian -que no es especialista en el tema- podría haber echado a perder no sólo la prueba, sino toda la investigación", sostuvieron Lucini y Laiño Dondiz. Señalaron "la importancia del cuidado de la evidencia" y sobre todo cuando se trata de elementos tecnológicos.