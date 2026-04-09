México

Marinos, científicos y pescadores se unen para proteger a tortugas en playas de Tamaulipas

Se procuran cuidados durante la temporada de anidación, entre ellos destacan labores de limpieza e inspecciones

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Cuatro personas arrodilladas en la arena, trabajando junto a pequeños montículos y marcadores. Al fondo, vehículos todoterreno, una valla y el océano
Personal especializado trabaja en la playa de Tamaulipas para proteger los nidos de tortuga marina durante su temporada de anidación, asegurando la supervivencia de las crías.

El Grupo Interinstitucional despliega un operativo especial en las costas de Tamaulipas desde el inicio de la temporada de anidación de la tortuga lora, con el objetivo de garantizar su llegada y protección en los principales puntos de desove del Golfo de México, según informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) este 8 de abril.

Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizó el 7 de abril tres recorridos de supervisión a lo largo de 100 kilómetros del litoral estatal, incluidas áreas críticas como campamentos tortugueros. Durante estas inspecciones no se registraron afectaciones a la tortuga lora ni a su hábitat.

Las acciones del Grupo Interinstitucional (GI), conformado por la Semar, Sener, Secihti, ASEA, Pemex, Profepa, Conanp, Conapesca y autoridades locales, incluyen limpieza, contención de hidrocarburos, vigilancia y monitoreo permanente, así como atención directa a comunidades pesqueras y recorridos en Playa Bagdad (Matamoros), Playa Miramar (Ciudad Madero) y Playa Tesoro (Altamira).

Una tortuga marina Lora, con caparazón y piel gris claro, yace estática sobre arena húmeda y oscura bajo la luz del sol. Se ven sus aletas grandes y la cabeza
Una tortuga Lora adulta descansa sobre la arena oscura de una playa del Golfo de México, preparándose para la anidación.

En el Santuario Playa Rancho Nuevo, considerado la principal zona de anidación de esta especie a nivel mundial, actualmente no hay reportes de daños y se han protegido 472 nidos, resultado de inspecciones y protección conjunta entre funcionarios federales y habitantes locales.

Durante los monitoreos encabezados por Conapesca en la franja costera y con la Brigada de Rescate y Emergencias (BRE) se mantiene vigilancia constante. La coordinación interinstitucional asegura que no existen afectaciones al proceso de anidación ni a otras especies marinas detectadas hasta el momento en Tamaulipas.

Las acciones de protección y supervisión ambiental se mantendrán de forma permanente en toda la región, según Semarnat.

Preocupan saqueos de nidos de tortuga en santuarios

En los días anteriores, se reportó a sujetos escarbando en nidos de tortuga del santuario de la playa Escobilla en Oaxaca, lugar reconocido como una reserva protegida.

Los hechos desataron reclamos hacia las autoridades por la falta de vigilancia durante la actual temporada de anidación. Además, se trata del santuario más importante para la tortuga golfina.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que funcionarios acudieron al sitio e iniciaron acciones para identificar a los responsables tras lo ocurrido. El organismo advirtió que la extracción y comercialización de huevos de tortuga es un delito federal, por lo que quienes participaron podrían recibir penas específicas establecidas en la ley ambiental mexicana.

Tortugas peligran por derrames de hidrocarburo

Los recientes decesos de tortugas generan preocupación entre especialistas y habitantes, quienes advierten que la contaminación en la región costera amenaza no solo a estas especies, sino al equilibrio ecológico local.

El hallazgo de una tortuga marina muerta en la costa de Boca del Río eleva a siete el número de ejemplares encontrados sin vida recientemente en Veracruz. La situación agudiza la alerta ambiental en la región y pone en riesgo la próxima temporada de arribo masivo de tortugas, un fenómeno esperado cada año en la entidad.

Diversos sectores han solicitado la intervención urgente de las autoridades para detener la contaminación en la zona. También se exhortó a las cooperativas pesqueras a reforzar medidas preventivas con el fin de proteger tanto a los animales como a sus equipos.

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