Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Junior de Barranquilla afrontará la Copa Libertadores desde el 8 de abril, con el objetivo de pasar a los octavos de final - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minutos del partido de la fecha 1 del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores entre Junior FC vs. Palmeiras de Brasil. El encuentro se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.

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