Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Bienvenidos al minuto a minutos del partido de la fecha 1 del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores entre Junior FC vs. Palmeiras de Brasil. El encuentro se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.
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Llegó la hora de la verdad para Junior: el 11 veces campeón de Colombia debutará en la Copa Libertadores de América ante Palmeiras de Brasil, tres veces campeón de esta competencia, y siempre llamado a ser uno de los favoritos a llevarse el título.
El Junior de Barranquilla disputará como local la fase de grupos de la Conmebol Libertadores en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, según confirmó el alcalde Dumek Turbay durante una visita oficial realizada este jueves para supervisar las mejoras del recinto.
Debido a la remodelación del estadio Metropolitano, que se prepara para albergar la final de la Copa Sudamericana en 2026, Junior trasladará su sede temporalmente al escenario cartagenero. El Jaime Morón avanza en trabajos de iluminación, campo e infraestructura con el objetivo de acoger los partidos internacionales del equipo, que contará con el respaldo de aproximadamente 17.000 espectadores en cada encuentro.
El mandatario local expresó su optimismo sobre la elección: “Vamos a ser un gran anfitrión, la institución se va a sentir muy a gusto en Cartagena”, sostuvo Turbay, indicando que el evento representa también una oportunidad para dinamizar el turismo y la economía de la ciudad.
No es la primera vez que Junior juega en el Jaime Morón en el ámbito internacional: en 2017, el club utilizó esta sede en las fases previas ante Carabobo y Atlético Tucumán por la misma competición.
La venta de entradas para el partido entre Junior y Palmeiras ha dejado disponibles únicamente localidades en la tribuna occidental, según confirmó Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo del equipo barranquillero a El Heraldo.
La capacidad total del escenario es de 17.700 personas, con 10.055 abonos ya distribuidos, y el resto del público accede mediante boletos individuales. Esta situación refleja una demanda superior a las etapas habituales de venta, impulsada por la euforia en torno al debut del conjunto rojiblanco en el torneo continental, reportó Carlos Caballero, periodista de El Universal.
La reventa ya muestra un movimiento intenso en las inmediaciones del estadio y en otros puntos de Cartagena donde es frecuente esta práctica, de acuerdo con testimonios recogidos por El Heraldo. La expectativa por el enfrentamiento concentra la atención de la ciudad, donde, según Caballero, “no se habla de otra cosa que no sea el partido de Copa Libertadores“.