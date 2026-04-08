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Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

El Tiburón, vigente campeón de Colombia, debuta en la competencia internacional en estadio prestado por las remodelaciones que se realizan en el Metropolitano Roberto Meléndez

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Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla afrontará la Copa Libertadores desde el 8 de abril, con el objetivo de pasar a los octavos de final - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minutos del partido de la fecha 1 del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores entre Junior FC vs. Palmeiras de Brasil. El encuentro se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.

Siga aquí todas las novedades del debut del vigente campeón de Colombia en el torneo de clubes más importante de Suramérica.

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16:25 hsHoy

Junior vs. Palmeiras: hora y dónde ver el debut del campeón de Colombia en la Copa Libertadores

El debut del cuadro “Tiburón” en el continente estará lleno de exigencia ya que jugará ante el vigente subcampeón de América

El equipo dirigido por Abel Ferreira quiere ampliar su racha de partidos con victorias-crédito Thiago Bernardes/REUTERS-Jairo Cassiani/Colprensa
El equipo dirigido por Abel Ferreira quiere ampliar su racha de partidos con victorias-crédito Thiago Bernardes/REUTERS-Jairo Cassiani/Colprensa

Llegó la hora de la verdad para Junior: el 11 veces campeón de Colombia debutará en la Copa Libertadores de América ante Palmeiras de Brasil, tres veces campeón de esta competencia, y siempre llamado a ser uno de los favoritos a llevarse el título.

Leer la nota completa
15:21 hsHoy

Palmeiras recorre las calles de Cartagena en la previa del partido contra Junior

El departamento de comunicaciones del Palmeiras recorrió algunos lugares turística de la capital de Bolivar - crédito Palmeiras
14:33 hsHoy

¿Por qué jugará Junior los partidos de local en Cartagena durante la Copa Libertadores 2026?

Estadio Jaime Morón
Estadio Jaime Morón pasó por un proceso de renovación en todas sus tribunas para recibir el Sudamericano Sub-17 - crédito @dumek_turbay/X

El Junior de Barranquilla disputará como local la fase de grupos de la Conmebol Libertadores en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, según confirmó el alcalde Dumek Turbay durante una visita oficial realizada este jueves para supervisar las mejoras del recinto.

Debido a la remodelación del estadio Metropolitano, que se prepara para albergar la final de la Copa Sudamericana en 2026, Junior trasladará su sede temporalmente al escenario cartagenero. El Jaime Morón avanza en trabajos de iluminación, campo e infraestructura con el objetivo de acoger los partidos internacionales del equipo, que contará con el respaldo de aproximadamente 17.000 espectadores en cada encuentro.

El mandatario local expresó su optimismo sobre la elección: “Vamos a ser un gran anfitrión, la institución se va a sentir muy a gusto en Cartagena”, sostuvo Turbay, indicando que el evento representa también una oportunidad para dinamizar el turismo y la economía de la ciudad.

No es la primera vez que Junior juega en el Jaime Morón en el ámbito internacional: en 2017, el club utilizó esta sede en las fases previas ante Carabobo y Atlético Tucumán por la misma competición.

13:51 hsHoy

Los hinchas del Junior agotan la boletería para el debut de su equipo en la Copa Libertadores

Los hinchas del Junior FC sueñan con la décima primera estrella en el escudo - crédito Junior FC
Los hinchas del Junior FC sueñan con la décima primera estrella en el escudo - crédito Junior FC

La venta de entradas para el partido entre Junior y Palmeiras ha dejado disponibles únicamente localidades en la tribuna occidental, según confirmó Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo del equipo barranquillero a El Heraldo.

La capacidad total del escenario es de 17.700 personas, con 10.055 abonos ya distribuidos, y el resto del público accede mediante boletos individuales. Esta situación refleja una demanda superior a las etapas habituales de venta, impulsada por la euforia en torno al debut del conjunto rojiblanco en el torneo continental, reportó Carlos Caballero, periodista de El Universal.

La reventa ya muestra un movimiento intenso en las inmediaciones del estadio y en otros puntos de Cartagena donde es frecuente esta práctica, de acuerdo con testimonios recogidos por El Heraldo. La expectativa por el enfrentamiento concentra la atención de la ciudad, donde, según Caballero, “no se habla de otra cosa que no sea el partido de Copa Libertadores“.

12:39 hsHoy

Ficha del partido

  • Junior FC (Colombia) vs. Sociedad Esportiva Palmeiras (Brasil) - Fecha 1 de la Copa Conmebol Libertadores 2026.
  • Lugar: estadio Jaime Morón - Cartagena, Colombia.
  • Fecha y hora: miércoles 8 de abril - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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