En diciembre del año pasado, la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la UFI Nº8 de Morón -que investigó al cura Julio César Grassi por desviar donaciones de su fundación solidaria al penal de Campana- comenzó a recibir denuncias de diversos juzgados. Supermercadistas de Moreno, Morón e Ituzaingó, 45 en total, todos decían: "Me extorsionó la mafia". Los supermercadistas no eran muy puntillosos en sus declaraciones: no decían quién, no daban nombres, muchos no ratificaban sus acusaciones. El mecanismo para amenazar era el clásico de Pi Xiu, la banda dejaba en la persiana del comercio una hoja A4 escrita en el dialecto de la provincia de Fujian, de donde viene el mayor porcentaje de los ciudadanos chinos que viven en el país, con una cifra y un número de contacto. Si el supermercadista no se sometía, aparecía un mediador con amenazas un poco más enfáticas.