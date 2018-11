Ex combatiente de Malvinas, R. trabaja desde los 21 años como chofer. "Tardé años en llegar al auto propio así que voy a defender con uñas y dientes mi trabajo de estos delincuentes que vienen de la nada", asegura:

"Si me preguntás, todos los de Uber son delincuentes, sus choferes incluidos porque precarizan el trabajo. Entiendo que estemos en un momento económico difícil pero el contexto no me hace quitarle el trabajo a nadie o complicarlo. Entre los costos diarios y trabajando 16 horas logro recaudar $1.500 pesos de los cuales entre el alquiler del auto y las cargas de gas solo me quedan 300 de ganancia", finaliza.