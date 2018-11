"Estaba defendiéndose de algo que no sabíamos. Hasta entonces no sospechábamos de él, se lo veía tranquilo, pero él es una persona fría, nunca demuestra nada", comentó Celeste, quien dijo que su hermana siempre salía a bailar con él y con sus amigas. "No había problema porque prácticamente convivíamos todos los días. Él siempre hacía vida de pendejo", agregó.