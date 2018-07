El hombre de 53 años, nacido en Misiones, en los últimos días había dado a conocer en declaraciones a radio La Red que el ataque a su hija se había dado en medio de una situación personal delicada: "El miércoles fui a trabajar y me dan la noticia de que el viernes se cierra la empresa y me quedé sin trabajo después de 16 años en la empresa. Y después, este balde de agua fría que se me viene ahora, es muy duro".