Días más tarde, cuando su marido ya se encontraba en su casa y fuera de peligro, Zamudio relató que se dirigió al Marzetti y se enfrentó a Nori. "Cuando lo tuve enfrente me reconoció enseguida, pero no se imaginó lo que venía. Le mostré los estudios y empecé a los gritos. Nunca lo insulté, pero le dije que era un sinvergüenza, que no se había dado cuenta de que estaba trabajando en un hospital, no vendiendo yerba", repasó la mujer.