Fay no reclutaba a las víctimas, no las entrevistaba, no controlaba sus horarios en el bar, no cobraba por las "copas", la forma en que se camuflaba la explotación sexual, pero habría sido para la Justicia el arquitecto económico de una sociedad que usaba como pantalla a otras razones sociales –Rolafa SRL y Safago SRL-, las que tenían como fin último el blanqueo de los ingresos que generaba el prostíbulo de calle Alem.