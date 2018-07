"Acá están recargadas las tintas contra mi familia, están haciendo uso de nuestro apellido para hacer creer que es una mega operación de lavado. Yo soy una persona diferente, soy escritor, soy arquitecto, he sido docente universitario, no me dedico al crimen, mi madre tampoco. Aprendimos de esta historia mejor que cualquiera. Me dedico a dar conferencias en el mundo a los jóvenes para decirles que no se metan en ilícitos, que no vale la pena. No conozco narcos jubilados, todos los narcos terminan muertos o en la cárcel. Tenemos esa experiencia, el espejo en casa más grande que cualquiera". El que habla es Sebastián Santos Marroquín, hijo del mítico jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.