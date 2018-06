La abuela no está sola en su planteo de saber y callar sobre un grave hecho de violencia de género cometido sobre una adolescente. Miriam Duarte, la masajista de la joven y de su madre Yamina, también notó supuestos golpes en sus brazos y se lo informó a su madre. "Si ella no me cuenta, no me meto", le dijo Yamina a Duarte, como resignada.