Garzi: Sí, por eso me da tanta bronca cuando dicen: "Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos". No se lo llevaron vivo. A él, en el momento en que lo sacaron, ya no estaba con vida. Por eso yo en todas las marchas me recaliento cuando gritan: "Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos". Tampoco seamos tan ilusos y pidamos algo cuando ya no existe. Nunca existió. Digamos, yo veo a toda la gente con los cartelitos con su cara y yo no soporto tener su cara colgando de mi cuello. Me destroza ir caminando detrás de la bandera y ver su cara, porque le pasó a él. Él fue una de las personas más buenas que conocí acá en El Bolsón. Era zarpada persona. Lo mirabas a los ojos y lo único que veías era pureza. No le veías una gota de maldad.