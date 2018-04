En lo que va del año en Rosario se registran 75 homicidios. A la misma altura de 2017 las víctimas eran 49. Habrá que esperar el análisis causal pero para especialistas de la Fiscalía General de Santa Fe las razones están insinuadas. No crecen los homicidios en riña, ni en ocasión de robo, ni por odio de género. Los que trepan son los que están ligados a economías delictivas, es decir, por motivos mafiosos. No son la clase de crímenes que producen marchas contra la inseguridad. Son facciones del hampa en reacomodamiento ante la disgregación de las bandas previas. Lo que no implica que personas y vecindarios que nada tienen que ver con estas pujas también sean alcanzados.