Joven se salvó de morir tras ser mordido por una araña en Santander: suero especial fue clave para la recuperación

La rapidez en la gestión de un suero clave, inexistente en el país, fue lograda gracias a un esfuerzo conjunto de autoridades médicas, diplomáticas y logísticas - crédito Hospital Universitario de Santander / X

La cooperación internacional permitió que un joven de 21 años mordido por una araña en la zona rural de Los Santos, Santander, recibiera el único tratamiento capaz de salvarle la vida, después de que el antídoto especializado fuera trasladado de México a Colombia en un esfuerzo conjunto de instituciones de ambos países.

Al comprobarse que el suero antiarácnido requerido no existía en el país, médicos y autoridades activaron una misión médica que convirtió la emergencia en una carrera contrarreloj por procurar el medicamento y evitar una tragedia, de acuerdo con lo informado por el ESE Hospital Universitario de Santander a través de sus canales oficiales.

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El doctor Orlando Quintero, subgerente médico del Hospital Universitario de Santander, indicó lo siguiente: “Logramos conseguir el suero en la Ciudad de México (...). Pudimos administrar dicho producto farmacéutico al usuario y en estos momentos podemos decir que este objetivo de salvar una nueva vida lo hemos cumplido”.

Del mismo modo, el especialista informó que el operativo incluyó la participación de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Embajada de Colombia en México y entidades del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que lograron el traslado prioritario del suero a Bucaramanga, donde fue aplicado y permitió estabilizar al paciente.

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La operación, de carácter humanitario y médico, inició con la identificación del caso en La Mesa de Los Santos, área rural de Santander, y la necesidad inmediata de un tratamiento de este tipo, debido a la gravedad que presentaba el paciente tras la mordedura del arácnido.

El caso del antídoto mexicano para una mordedura letal en Colombia expone la necesidad de articular mecanismos diplomáticos y sanitarios que permitan respuestas eficaces - crédito Gobierno de México/Secretaría de Salud)

De acuerdo con el reporte oficial del Hospital Universitario de Santander, el desafío logístico obligó a la intervención directa de organismos tanto nacionales como extranjeros, destacando el papel de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, la Oficina de Cooperación Internacional y el Centro Nacional de Enlace, dependencias del Ministerio de Salud colombiano, así como el soporte logístico fundamental brindado por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, la aerolínea Avianca, el Crue Santander, la Gobernación de Santander y el Crue Bogotá.

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La obtención, traslado aéreo y aplicación del suero antiarácnido fue posible al cumplir los máximos protocolos de seguridad y rapidez en el suministro de medicamentos especiales. El joven fue trasladado hasta la ESE Hospital Universitario de Santander y atendido en cuanto llegó el antídoto desde México.

El caso revela no solo la ausencia de ciertos tratamientos en el sistema sanitario colombiano, sino la necesidad de contar con canales de colaboración internacional activos para responder ante emergencias críticas de baja prevalencia.

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El Hospital Universitario de Santander expresó, en su comunicado oficial, un agradecimiento a todas las dependencias y organismos que hicieron posible esta misión humanitaria y la atención oportuna del paciente.

Los especialistas trabajaron en todo momento para salvar la vida del afectado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cooperación institucional sin precedentes evitó una tragedia

La experiencia vivida por el joven santandereano fue descrita por las autoridades médicas como una verdadera carrera contrarreloj. La coordinación entre médicos, diplomáticos, Fuerzas Armadas y servicios de emergencia nacionales e internacionales permitió que la mordedura de araña no derivara en un desenlace fatal, situación que habría sido inevitable ante la falta del tratamiento específico a nivel nacional.

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Desde la Gobernación de Santander y el Hospital Universitario de Santander se destacó la importancia de las relaciones internacionales para tratar este tipo de casos a nivel sanitario.

Las autoridades médicas celebraron el resultado positivo de la emergencia tras el apoyo internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso no solo muestra la importancia de la cooperación internacional, sino la importancia de la movilidad urgente de insumos médicos como respuesta ante emergencias que no son tan frecuentes y para las que el inventario nacional resulta insuficiente, así como la capacidad de entidades públicas y privadas de operar en conjunto para salvar vidas en contextos donde la inmediatez resulta determinante.

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