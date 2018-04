Además de Sánchez, son juzgados por encubrimiento el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; y el ex policía Hugo Waldino Rodríguez. Mientras que hay un sexto acusado, Roberto Luis Gómez, quien es juzgado por la "privación ilegal de la libertad" y el "homicidio" de la joven.