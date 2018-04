-Porque yo me vi reflejado en esos pibes. Yo era chico y el contexto me llevaba a juntarme con los pibes que me fueron acercando a lugares donde venía un tipo con una bolsa de plata así – dice, y hace un gesto ancho con las manos – y el tipo te mandaba a comprar el diario…, te daba la plata, lo que ahora sería, ponele, un hornerito, esos de mil. Imaginate, yo les hacía mandados, tenía seis, ocho años… Me crié acá, con esa junta. De ahí a chorear fue un paso, y me fui haciendo un lugar hasta que terminamos metiendo un blindado acá adentro, donde la policía no se animaba a entrar. Yo me vi en esos pibes y sentí que la historia se estaba repitiendo. Yo era como ellos y terminé en la cárcel. No quería, no quiero, que les pase lo mismo.