-Tenía ganas de decir muchas cosas. La primera es que cuando una persona llega a la cárcel es, también, porque el Estado estuvo ausente. Con eso no quiero decir que uno no tiene responsabilidades. Hay situaciones en mi vida y en las de otras personas que por equis razón no pudo resolver algo de otra forma. Y violó las leyes. Con respecto a la instancia de las salidas transitorias, te da la posibilidad de llegar a lugares donde antes no hubieras llegado. Yo no hubiera podido acceder a un trabajo como el que accedí o como dar talleres de poesía si no hubieran existido los talleres de las organizaciones a los que accedí en la cárcel. Además, con las salidas transitorias accedés también a talleres y actividades que te sirven mucho.