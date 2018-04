Junto a Jésica, mujer de Alcaraz y madre de Zoe, hija del chofer, Fidalgo se presentó ante las cámaras de televisión desde el Colegio de Abogados de La Matanza. "Hemos escuchado en los medios críticas por la liberación del menor. Pero no hay nada para reprocharle al fiscal. Se lo liberó por coerción. El menor no fue desvinculado de la causa, sigue en ella. Puede que tenga una responsabilidad, que no sea el autor material, pero no quita que tenga una participación en lo que pasó. Solo está en libertad", aclaró el abogado.