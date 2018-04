El jueves cerca de las 12 del mediodía Matías deberá entonces enfrentarse a quien mató a toda su familia, a pesar de haber pedido expresamente que no se cruzaran. "Uno de los pedidos que hice en Cámara de Casación fue justamente evitar ese momento", señaló. "Me dijeron que él tiene derecho a escuchar toda la audiencia por eso es que no lo pueden retirar en algún momento de la sala. Y como nunca trataron con víctimas no tienen la estructura ni están preparados para poder evitar ese momento. Yo se los pedí explícitamente".