En el Acuerdo aparecía como intermediaria la firma LIMECU, acrónimo por Lionel Messi Cuccittini. El pago acordado de USD 300.000no se hizo a una cuenta de la Fundación, sino a la cuenta en un banco de Andorra de una firma británica, Hanns Enterprises Ltd. Para la transferencia se utilizó el Bank of New York Mellon como intermediario. Según el denunciante, esta operatoria implicaría un desvío de fondos de la Fundación hacia una empresa privada de los Messi.