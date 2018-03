Las pericias del médico de la Policía indican que el disparo no fue hecho a corta distancia. La fiscal explicó que esto se deduce "ya que no existe ahumamiento o existencia de pólvora en el orificio de ingreso de la bala" y, al respecto, aclaró aún no se sabe la distancia exacta a la que se produjo. Días atrás, la familia de Facundo había reclamado que se investigue justamente la distancia del disparo.