"Estamos en tratamiento psicológico nuestro hijo y nosotros. Esto es un atentado a la integridad psíquica y física de niños de 6 años", agregó la mamá. En el expediente, la psicóloga forense María José Goldaracena brindó otros detalles. "Nunca quiso hablar. Cuando yo tocaba el tema (de los dibujos) me miraba, fruncía el seño, se tiraba al suelo, se ponía agresivo y rompía una hoja. Se quedaba sentado en una silla ensimismado, no hablaba y empezaba a dibujar cosas con contenido sexual y mucha agresión contenida, no me podía decir qué pasaba dentro del aula, del profesor de música y de sus compañeros, del juego del gato y el ratón, de la canción del niño caníbal", dijo.