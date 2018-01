Por ejemplo, son muy fáciles de producir. Se elaboran a partir de diversas combinaciones de sustancias químicas que no son difíciles de conseguir; el laboratorio se monta en espacios reducidos; no se necesitan grandes conocimientos en química para "cocinarlas"; son fáciles de trasportar; hay una clientela cada vez más importante que las consume; y sobre todo no se necesitan grandes extensiones de cultivos para obtener la materia prima, como sucede con el clorhidrato de cocaína y la marihuana.