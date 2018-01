Guardo, que agonizaba y temblaba, le entregó su última mirada. No era la mirada que las cámaras registraron en la famosa toma de rehenes. Era una mirada que buscaba piedad. Cuando los policías se acercaron y lo tocaron, comprobaron que su corazón no latía. Sus ojos seguían abiertos y sus manos habían caído hacia los costados. "El Sucio Guardo" acababa de morir en su ley. Para uno de sus amigos y ex compañeros de prisión, no cumplirle la promesa al Gauchito le costó caro.