—¿Cree que la justicia argentina hoy está preparada para combatir los ciberdelitos?

—No, pero estamos trabajando en eso. Hay una gran brecha entre las jurisdicciones que han creado fiscalías especializadas y las que no. Desde el punto de vista de nuestras fuerzas de seguridad, hay gente muy capacitada. Pero no puede haber un juez o un fiscal que no sepan qué es una dirección de IP o no entiendan el dictamen de un perito informático. Hoy la evidencia digital define procesos.