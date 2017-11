"Permanecí aproximadamente una hora, una hora y media en mi casa, donde me bañé y me cambié. Y partí hacia Buenos Aires, hacia Capital Federal a comprar un regalo de cumpleaños con mi madre, a mi hijo que había cumplido años el 25 de octubre. Aclaro, antes de seguir, yo tenía una camioneta Ranger, de cabina y media y, a la vuelta de Capital, nos teníamos que volver mi ex mujer, mi dos hijos y yo. Como en la camioneta cabina y media no entrabamos todos, Inés, mi ex mujer había dejado su auto que era un Fiat, no recuerdo el modelo, colorado en el estacionamiento del Club House de mayores del Carmel, porque ella se había tomado una combi desde la puerta principal que queda a 50 metros del estacionamiento. La razón por la que se tomó la combi y no manejó hasta Capital fue porque meses antes tuvo un accidente en la Panamericana, un choque en cadena, y mis dos hijos terminaron internados", aseguró en la declaración.