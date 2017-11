¿Es posible que en un eventual juicio oral, si avanza la acusación contra Lagomarsino, pueda ser condenado el participe de un homicidio pero no su autor? Infobae le traslado la pregunta a tres jueces penales que pidiendo reserva de sus nombres coincidieron en la respuesta: "Es jurídicamente posible pero no lo más común. Podes condenar a un partícipe pero cuando tenes acreditado con prueba de que sí hubo un autor". Uno de ellos puso un ejemplo: "Imaginate una filmación en la que al participe lo ves pero el autor está borroso. Sabés que hay un autor pero no lo podes identificar, ni dar con él".