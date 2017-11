Otra de las quejas planteadas por los abogados del ex titular del Palacio San Martín está relacionada con la intención de que se remita el expediente al Juzgado Nro. 3 donde tramita la causa AMIA por considerar que existe conexidad. Los camaristas rechazaron el pedido al recordarles a los defensores que "rige la regla según la cual la decisión sobre acumulación de causas entre jueces de idéntica competencia y jurisdicción no causa agravio y, por ende, no resulta susceptible de apelación".