"En el lugar de la fiesta me drogaron y a la madrugada me llevaron a otra casa y me abusaron entre más de cinco personas. Reconozco cinco, pero sé que fueron varias más", declaró Paula en relación a aquella noche. Al día siguiente fue a realizar la denuncia pero no obtuvo el resultado deseado: la atendió un médico forense y se sintió indignada porque la "debía atender una mujer". Ella denuncia que el hombre le "abrió las piernas bruscamente" y que "la revisó de vista nada más". El informe, que fue llenado por el médico sin hacerle pregunta alguna a Paula, dice que ella no recibió amenazas.