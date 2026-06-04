Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este 4 de junio

El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en la cotidianidad, sin importar si tenemos coche o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de las gasolinas son los automovilistas, aquellos que están atrás del volante y lidian con el tránsito en las autopistas de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

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Por todo lo anterior, es fundamental mantenerse actualizado sobre los precios de la gasolina para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados del combustible en estados y ciudades. Aquí están los de este 4 de junio en México.

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¿Cuánto cuesta la gasolina hoy?

El precio de la gasolina magna este día se encuentra en 23.676 pesos el litro en promedio.

Por su parte el valor de la gasolina premium de hoy está en 28.472 pesos el litro en promedio.

Finalmente, el costo del diésel se ubica en 27.230 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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