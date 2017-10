"La crítica no es al instituto o al beneficio de la prisión domiciliaria, a los 70 años está bien otorgada, lo que me llama a la reflexión es que tienen que actuar con celeridad no cuando un gobierno se retira como pasó siempre en la Argentina, porque de esa forma se termina siendo funcional a quien comete el delito", amplió su postura el jurista especializado en Derecho Procesal Penal.