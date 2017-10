En julio pasado Infobae reveló la existencia de la causa judicial por plagio iniciada a partir de la denuncia de Frescó. Suar, a raíz del estreno de la película negó que el guión fuera una copia sin autorización de la novela "Enfermo de fútbol". En aquella ocasión Suar señaló entre otras cosas que: "La película empezó porque nosotros compramos los derechos de una película belga, pero de eso tomamos solamente 20 minutos que es la parte a donde el personaje va a alcohólicos anónimos, hicimos nuestra versión argentina, porque hay muchas cosas de la película belga que no me gustaban". Y agregó que "Nosotros recreamos la película, que es un tipo al que le gusta el fútbol, así que es muy difícil que haya algo parecido, debe haber coincidencia con la película belga y el autor que escribió el libro". Para concluir "Yo al autor no lo conozco, nunca tuve contacto".