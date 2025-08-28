Juan Gabriel: la ilusión de los fans de que sigue con vida, cómo nació el mito y por qué volvió a reavivarse este año

Juan Gabriel (Robert Hacman)

Un artista agobiado por el éxito y la fama que decide fraguar su propia muerte, para poder disfrutar de los últimos años de su vida en el anonimato... La idea es, a todas luces, digna de una ficción. Salvo por el hecho de que, para muchos, se trata de una historia real. Y su protagonista sería ni más ni menos de Juan Gabriel, el Divo de Juárez, quien falleció a los 66 años el 28 de agosto de 2016, en California, Estados Unidos.

Es verdad que el cantautor mexicano, que revolucionó la música latinoamericana durante más de cuatro décadas, murió de repente. Había comenzado su gira México es todo el 19 de agosto de ese año, en Las Vegas, y el 26 de ese mismo mes había ofrecido un recital en The Forum de Los Ángeles. Durante el concierto, en el que se paró firme sobre un escenario de 360°, le brindó un homenaje a Rocío Durcal. Y el público, que lo había consagrado como un número uno, lo ovacionó. “Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son”, decía el mensaje con el que se despidió de su show esa noche. No sabía, ¿o sí?, que sería la última vez que lo verían.

La noticia de su muerte, dos días más tarde, sorprendió al mundo entero. Según confirmaron los peritos luego de la autopsia, el artista falleció a raíz de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en un departamento de su propiedad de la zona de Santa Mónica. Esa misma noche, se suponía, iba a dar otro recital en El Paso. Y, el 12 de noviembre, tenía programado un concierto en la Plaza Constitución de la capital mexicana, su tierra natal. Pero, obviamente, nunca pudo cumplir con esos compromisos.

El Divo de Juárez en su juventud

Los restos del ídolo fueron cremados en la noche del 29 de agosto, al día siguiente de su muerte, por pedido de sus hijos. Y todo parecía indicar que, a partir de ese momento, comenzaría la leyenda. Como suele suceder con las personalidades que dejan su arte como legado. Y las que, como él, se animan a romper los moldes sociales para darse el lujo de mostrarse sin posturas. Lo que nadie imaginaba, sin embargo, era que al poco tiempo se empezaría a dudar de la veracidad de la muerte de Juan Gabriel.

Pasaron apenas dos años y la familia del artista todavía estaba procesando el duelo, cuando su ex representante Joaquín Muñoz salió a los medios a asegurar que el Divo de Juárez estaba vivo. “Simuló su muerte, escondido no está, porque él no ha matado, ni es narcotraficante. Está en una casa, está muy bien“, aseguró en el programa Intrusos de Televisa. Y muchos de los fanáticos del creador de Hasta que te conocí y Abrázame muy fuerte, entre tantos otros éxitos, se aferraron a esa ilusión.

La polémica versión indicaba que el 7 de febrero de 2017, Juan Gabriel “resucitaría” o, mejor dicho, abandonaría su exilio voluntario para darle un mensaje a su público. “Ya va a salir, ya está aburrido de cómo está“, sostuvo el empresario que acompañó a Alberto Aguilera Valadez -tal el verdadero nombre del cantautor mexicano- durante unos quince años. Pero su predicción, finalmente, no se cumplió. Lo que no apagó, sin embargo, la esperanza de los fanáticos.

Joaquín Muñoz y Juan Gabriel en una foto de la época en que trabajaban juntos (Foto: Joaquín Muñoz)

Para el tercer aniversario del fallecimiento de Juan Gabriel, Muñoz volvió a hablar con la prensa para asegurar que “ahora sí”, su representado y amigo había muerto tras sufrir una enfermedad. Sin embargo, poco después se desdijo en el ciclo Con permiso, conducido por los periodistas Juan José Origel y Martha Figueroa por Unicable. Y aseguró que, finalmente, el artista que según él se encontraba viviendo oculto en suelo mexicano, iba a reaparecer. Y que solo estaba esperando el “permiso” del por entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para poder hacerlo, dado que hacerse pasar por muerto constituye un delito.

Según explicó Muñoz, que dijo ser la única persona que estaba en contacto con el artista, la confusión acerca de su “segunda muerte” había tenido que ver con un malentendido de la señora encargada de cuidar a Juan Gabriel, quien se habría basado en un titular que había visto en la televisión. Pero certificó que él mismo se había comunicado con el cantautor para comprobar que solo se trataba de un error. Y que seguía vivo.

De hecho, a principios del 2021 y en medio de la pandemia de COVID, Muñoz volvió a hablar de Juan Gabriel en Suelta la sopa, Telemundo. Y se mostró preocupado porque, según dijo, dado que su requerimiento para conseguir que el presidente mexicano le permitiera “regresar a la vida” sin consecuencias legales no habían sido concedido, el hombre no había podido recibir la vacuna correspondiente. En ese momento, además, aseguró que la salud del cantautor se había deteriorado en los últimos años.

El artista fue uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica (Foto: YouTube)

Cabe señalar que la familia de Juan Gabriel nunca avaló los dichos de Muñoz. Muy por el contrario, uno de los hijos del cantante y actual encargado de mantener su legado ya que contaba con un testamento a su favor, Iván Gabriel Aguilera, lo demandó junto al abogado Guillermo Pous por el “daño moral” que sus declaraciones causaron en los deudos del artista. “Ha dicho una sarta de incoherencias, nosotros lo demandamos por las imputaciones que ha hecho de manera directa a mi representado, a Simona, su esposa, y a mí, diciendo que tratamos de robarle el dinero a don Alberto y que confabulamos para matarlo”, dijo el letrado.

Uno de los motivos que hicieron que muchos, incluso algunos periodistas, creyeran en las palabras de Muñoz, era que en ningún momento se habían llegado a mostrar imágenes del cuerpo sin vida del Divo de Juárez. Pero sus restos fueron incinerados en Los Ángeles y las cenizas se encuentran en poder de su heredero, por lo que para el abogado “no hay ninguna duda de que está muerto” y, en su opinión, las declaraciones de quien fuera su amigo y representante encuadrarían en un “tema psiquiátrico”.

Lo cierto es que, en mayo de 2025, las sospechas sobre la posibilidad de que Juan Gabriel siga vivo volvieron a encenderse. En las redes sociales se empezó a viralizar un video de un hombre que se encontraba en una playa de Brasil, cuya apariencia era similar a la del creador de más de 1800 composiciones. Y los internautas analizaron hasta el último detalle, desde sus movimientos hasta el tinte de su voz, para llegar a la conclusión de que era el mismísimo Divo de Juárez reconociendo su accionar. De esta manera, se puso en el tapete una vez más la teoría que asegura que fingió su muerte para alejarse de la escena pública. Una idea que, por más descabellada que suene, sus más fervientes fanáticos quizás nunca quieran desestimar.