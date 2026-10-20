Sociedad

El Ministerio Público Tutelar porteño inauguró espacios sensoriales para facilitar el paso de los niños por el sistema de justicia

Las Salas de Regulación Emocional y un Rincón Sensorial buscan favorecer la autorregulación y generar condiciones más accesibles y amigables para que niñas, niños y adolescentes puedan participar y ser escuchados

Las Salas de Regulación Emocional y un Rincón Sensorial buscan favorecer la autorregulación y generar condiciones más accesibles y amigables para que niñas, niños y adolescentes puedan participar y ser escuchados
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El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento los primeros espacios sensoriales dentro del ámbito de la justicia, una iniciativa sin precedentes destinada a acompañar a niñas, niños y adolescentes (NNyA) durante las distintas etapas de una intervención judicial. Las denominadas Salas de Regulación Emocional y un Rincón Sensorial en la sala de espera ofrecen entornos adaptados para que los menores puedan transitar declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y encuentros vinculares en procesos de familia con mayor contención y bienestar.

El paso por una institución judicial implica, para cualquier persona, una carga emocional significativa. En el caso de NNyA que fueron víctimas o testigos de delitos, esa experiencia puede intensificarse y derivar en cuadros de ansiedad, angustia o sobrecarga sensorial. Quienes atravesaron situaciones traumáticas presentan, con frecuencia, necesidades específicas de apoyo que las estructuras tradicionales del sistema de justicia no siempre contemplan. La ausencia de condiciones adecuadas puede dificultar su participación efectiva e incluso comprometer el ejercicio pleno de sus derechos.

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Con esta premisa, el organismo tutelar porteño diseñó estos espacios como parte de un compromiso más amplio con el derecho a ser oído, un principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño. La propuesta se suma a otras herramientas que el MPT ya implementa, como la Sala de Entrevistas Especializada, el Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial y los videos anticipatorios, todas orientadas a garantizar que cada niña, niño o adolescente pueda expresarse en condiciones accesibles y respetuosas.

Las Salas de Regulación Emocional están organizadas en tres sectores diferenciados: una zona activa, pensada para el movimiento y la exploración; una zona pasiva, orientada a favorecer la calma; y un espacio de transición que permite acompañar de manera progresiva tanto el ingreso como la salida. Entre los recursos disponibles se encuentran iluminación cálida y regulable, diferentes texturas, elementos de movimiento, materiales táctiles, pelotas antiestrés, mantas, estímulos visuales, auriculares y herramientas para reconocer y expresar emociones. Los entornos fueron concebidos con una estética alegre y colorida, pensada para que resulten amigables desde el primer momento.

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Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento de que no existe una forma única de regular las emociones. Por esa razón, la propuesta contempla las características, necesidades y preferencias de cada menor, a quien se le ofrece la posibilidad de explorar distintos elementos sensoriales. A partir de esa experiencia, cada NNyA puede seleccionar los recursos que le resulten más adecuados y conformar una “valija sensorial personal”, integrada por hasta tres objetos que podrá utilizar como apoyo durante el trabajo con los profesionales del organismo. Este enfoque permite respetar los tiempos y las particularidades de cada persona, en lugar de recurrir a respuestas estandarizadas.

El Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial ofrece acompañamiento antes y después de las entrevistas con el propósito de disminuir la ansiedad
El Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial ofrece acompañamiento antes y después de las entrevistas con el propósito de disminuir la ansiedad

El acompañamiento abarca tres momentos diferenciados. Antes de una entrevista, evaluación o encuentro, el equipo profesional multidisciplinario identifica las necesidades de apoyo y valora qué recursos pueden incorporarse. Durante la intervención, la niña, el niño o adolescente puede utilizar los elementos seleccionados previamente. Finalizada la instancia, se dispone de un momento de descompresión que facilita una transición cuidada, especialmente relevante tras una situación que pudo haber demandado un esfuerzo emocional considerable.

La iniciativa también contempla un Rincón Sensorial ubicado en la sala de espera, diseñado para ofrecer herramientas sencillas de regulación desde el primer contacto con la institución. Allí, los menores encuentran elementos de manipulación, pelotas antiestrés, botellas sensoriales, materiales táctiles y tarjetas visuales con ejercicios de respiración, entre otros recursos que facilitan la espera previa a cualquier intervención.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, destacó la importancia de promover entornos adecuados para el ejercicio de los derechos de NNyA: “En el Ministerio Público Tutelar trabajamos con una perspectiva de derechos, y en cada iniciativa nuestro foco está puesto en garantizar que niñas, niños, adolescentes y personas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puedan acceder a la justicia y hacer efectivos sus derechos”.

La funcionaria agregó que “promover arquitecturas institucionales centradas en ellos, priorizando entornos amigables y respetuosos, es una forma de eliminar barreras que impidan su acceso a la justicia, su derecho a ser oídos y a participar del proceso judicial”.

Las Salas de Regulación Emocional están organizadas en tres sectores diferenciados: una zona activa, pensada para el movimiento y la exploración; una zona pasiva, orientada a favorecer la calma; y un espacio de transición que permite acompañar de manera progresiva tanto el ingreso como la salida
Las Salas de Regulación Emocional están organizadas en tres sectores diferenciados: una zona activa, pensada para el movimiento y la exploración; una zona pasiva, orientada a favorecer la calma; y un espacio de transición que permite acompañar de manera progresiva tanto el ingreso como la salida

Los espacios fueron diseñados, además, con especial atención a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y condiciones del neurodesarrollo, para quienes constituyen un recurso de apoyo ante situaciones de angustia, sobrecarga sensorial o dificultades de regulación emocional. En este sentido, la Asesora Tutelar Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Grindetti, señaló: “La incorporación de estos espacios permite ampliar la mirada sobre la experiencia judicial. No alcanza con garantizar un espacio formal para hablar y ser escuchado, también es necesario considerar cómo se siente cada niño o adolescente, qué apoyos necesita y qué condiciones pueden facilitar su participación”.

La puesta en marcha de las salas sensoriales se inscribe dentro de una trayectoria de buenas prácticas que el MPT viene desarrollando. Desde 2018, el organismo cuenta con una Sala de Entrevistas Especializada (SEE), equipada con recursos tecnológicos y un equipo de psicólogos formados en técnica investigativa forense, cuyo objetivo es reducir el estrés asociado a la declaración testimonial y evitar la revictimización. A esa herramienta se suman las Guías específicas para la toma de declaración de niñas y niños de nivel inicial y de NNyA con discapacidad, elaboradas junto con especialistas e instituciones para adaptar los procedimientos y eliminar barreras.

El Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial ofrece acompañamiento antes y después de las entrevistas con el propósito de disminuir la ansiedad, mientras que los Videos Anticipatorios permiten a los menores conocer previamente el edificio, a los profesionales intervinientes y las distintas etapas de la declaración. Estos materiales audiovisuales incorporan recursos de accesibilidad como lenguaje claro, subtítulos, pictogramas, interpretación en Lengua de Señas Argentina e historias sociales. La creación de los espacios sensoriales representa un nuevo paso en ese proceso de actualización institucional, orientado a fortalecer la protección integral de derechos y a generar mejores condiciones para la participación de NNyA en el sistema de justicia.

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