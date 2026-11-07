Sociedad

Visita del papa León XIV a la Argentina: cómo estará el clima en Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada agradable y despejada para recibir al líder religioso en Buenos Aires. No obstante, también se esperan chaparrones y nubosidad a lo largo del recorrido papal

Ceremonia del comienzo del Pontificado de León XIV
El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, a más de cuatro décadas del último viaje papal al país. (AP Photo/Alessandra Tarantino)
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A más de 40 años de la última vez que un papa visitó la Argentina, el país se prepara para recibir al papa León XIV entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima podría fluctuar entre cielos despejados y chaparrones durante su recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Antes de la llegada del pontífice, el organismo informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará un sábado marcado por la inestabilidad. Se prevé chaparrones durante la madrugada, una mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados. No obstante, con el paso de las horas, el cielo estará parcialmente nublado.

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En paralelo, se activó una alerta naranja por tormentas para Misiones y otra de nivel amarillo por tormentas para Formosa, el noreste de Corrientes y el sureste de Chaco. También estará vigente una alerta amarilla por vientos en el noroeste de Chaco, Santiago del Estero, el sureste de Jujuy, el este de Salta, Tucumán, el sureste de Catamarca, el noreste de La Rioja y el noreste de Córdoba.

Así será la llegada del papa León XIV a Buenos Aires

El domingo 8, día de su arribo a la Argentina, se espera una jornada mayormente despejada, con nubosidad leve y temperaturas de entre 9 y 22 grados. El viento tendría velocidades de hasta 22 km/h por la tarde y bajaría luego a un máximo de 12 km/h.

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Infografía con el cronograma de actividades por días y horas del papa León XIV, junto a su fotografía y el logotipo de Infobae
Una infografía de Infobae detalla las actividades, horarios y locaciones programadas para la visita del papa León XIV a Argentina.

De acuerdo con la agenda a la que tuvo acceso Infobae, está previsto que el Sumo Pontífice aterrice a las 16:30 horas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, procedente de Montevideo, Uruguay.

La recepción oficial comenzará con un homenaje en la Plaza San Martín. Después, el líder religioso se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Para el lunes 9, la jornada tendrá cielo despejado, junto con una mínima de 13 grados y una máxima de 25 grados. Aunque habrá una leve presencia de vientos, el panorama se perfila con condiciones agradables para las actividades que se realizarán en Claypole, Palermo, Puerto Madero y la Catedral Metropolitana.

Visita del papa León XIV: armado de escenario cerca del Monumento de los Españoles
León XIV encabezará una misa abierta a las 11:30 en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre todo, porque ese día el foco estará en la misa que el papa brindará a las 11:30 horas en el Monumento de los Españoles. Finalizada la ceremonia, por la tarde mantendrá encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

Córdoba tendría chaparrones durante la misa del martes 10

El martes 10, la visita continuará en Córdoba, donde el SMN prevé chaparrones durante todo el día, con una probabilidad del 40%. La temperatura oscilará entre 15 y 26 grados, mientras que el viento podría alcanzar los 31 km/h.

A las 10:00 horas, el papa León XIV celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Más tarde, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Catedral de Córdoba Capital, una iglesia beige con torres y un reloj, se alza frente a una plaza con una escultura de corazón roja y gente paseando bajo luz cálida
El Papa oficiará una ceremonia en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones y se reunirá con religiosos en la Catedral de Córdoba. (Turismo Córdoba)

Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí, la temperatura será de una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados, con un cielo mayormente nublado y viento de hasta 22 km/h.

Cómo estará el clima durante la misa de despedida en Luján

El miércoles 11, último día de la visita, el pronóstico para Luján estaría predominado por un cielo mayormente nublado que permanecería durante toda la jornada. Además, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados, con un leve viento.

De acuerdo con la agenda establecida, el Sumo Pontífice celebrará a las 10:00 horas una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una de las actividades abiertas al público de su itinerario. La ceremonia de despedida está programada para las 13:30 horas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima, Perú.

La misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján comenzará a las 10:00 horas
La misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján comenzará a las 10:00 horas

La organización dispuso ocho alternativas de acceso a Luján para asistir al encuentro: una por ferrocarril y siete a través de rutas nacionales y provinciales. En todos los corredores habrá cortes y controles de seguridad, por lo que los peregrinos deberán completar a pie el último tramo hasta el área de celebración.

La distancia de caminata variará según el acceso elegido:

  • Ferrocarril Sarmiento: 3,3 kilómetros.
  • Ruta Nacional 7: 7,3 kilómetros.
  • Ruta Nacional 5: 12 kilómetros.
  • Ruta Provincial 47: 5 kilómetros.
  • Ruta Provincial 6: 6 kilómetros.
  • Ruta Provincial 34: 3 kilómetros.
  • Ruta Provincial 192: 7 kilómetros.
  • Vieja Ruta 7: 8,5 kilómetros.

Quienes viajen en vehículos particulares deberán definir el recorrido antes de iniciar el viaje. Los puntos de corte marcarán el límite de circulación para autos, motos y otros medios de transporte, y desde allí se organizará el desplazamiento peatonal.

Por este motivo, la opción de viajar en tren podría evitar las restricciones vehiculares previstas. Además, desde Trenes Argentinos confirmaron que el servicio contará con frecuencias reforzadas y requerirá un trasbordo en la estación Moreno.

Desde esa estación, los pasajeros podrán continuar en dirección a Mercedes y descender en Luján. A partir de allí, deberán recorrer unos 3,3 kilómetros a pie por un circuito que tomará como referencias el boulevard España, el boulevard Humberto Primo y la avenida Ingeniero Pellegrini. A lo largo del trayecto habrá postas de cuidado.

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