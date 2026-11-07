Rescataron a un puma y un oso melero en Córdoba: hay un detenido y armas secuestradas

El oso melero y la cría de puma que fueron rescatados

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Un hombre de 36 años fue detenido en el norte de Córdoba tras una serie de allanamientos en los que la Policía rescató una cría de puma y un oso melero que eran mantenidos en cautiverio. En los procedimientos también se secuestraron armas de fuego y municiones.

Los operativos se realizaron en Rayo Cortado, una localidad ubicada en el departamento Río Seco, con la intervención de efectivos de la Patrulla Rural y de Policía Ambiental. La causa se inició ante la sospecha de que en la zona se había infringido la norma que prohíbe la tenencia de fauna silvestre protegida.

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Durante los registros, el personal encontró una cría de puma y un oso melero. Una vez que concluyeron los operativos, ambos animales fueron retirados del lugar. Mientras tanto, las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes por su permanencia en cautiverio.

En el marco de los allanamientos, los policías incautaron tres armas de fuego de distintos calibres y más de 80 cartuchos. Según la información publicada por El Doce.tv, todo el material quedó a disposición de la justicia junto con los elementos secuestrados.

Tres armas largas y varios cartuchos se exhiben sobre el capó de un patrullero de la Policía de Córdoba

En este sentido, informaron que el hombre detenido quedó imputado por tenencia de fauna silvestre protegida. Hasta el momento, no trascendió el estado de salud de los animales ni el destino al que serán derivados luego de su rescate.

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Tampoco se informaron detalles sobre el origen de los ejemplares ni sobre las circunstancias en que llegaron al lugar allanado.

En Catamarca rescataron 29 aves silvestres que estaban en cautiverio

En Catamarca, las autoridades rescataron 29 aves silvestres que permanecían en cautiverio durante allanamientos realizados en dos viviendas del barrio Banda de Varela, en el este de San Fernando del Valle de Catamarca. En los procedimientos también se incautaron 19 jaulas y 18 tramperas que habrían sido utilizadas para la captura de fauna autóctona.

Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, a partir de un requerimiento de la Fiscalía de Instrucción Nº 2. La investigación se inició luego de tareas previas que permitieron identificar los domicilios donde presuntamente se mantenían aves en condiciones irregulares.

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Varias jaulas y tramperas con aves permanecen sobre el suelo tras ser incautadas en allanamientos realizados en Catamarca. (El Esquiú)

Del operativo participaron efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales de la Policía de Catamarca, personal de la Unidad Judicial Nº 3 y profesionales de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente provincial.

Los equipos revisaron los patios y espacios interiores de ambas propiedades, donde encontraron los ejemplares encerrados. La información oficial no detalló las especies recuperadas, aunque confirmó que se trataba de aves nativas.

Tras las inspecciones, los animales quedaron bajo resguardo del área provincial de Biodiversidad. Allí deberán atravesar controles veterinarios para establecer su estado de salud y cumplir un período de cuarentena antes de que se evalúe su liberación en el hábitat natural.

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Además de los 29 ejemplares, los investigadores secuestraron 19 jaulas y 18 tramperas, dispositivos cuya utilización para capturar fauna silvestre está prohibida por la legislación vigente. Los elementos fueron incorporados a la causa judicial, que continuará bajo la intervención de la Fiscalía, el juzgado y los organismos ambientales que participaron del procedimiento.

Por el momento, no se difundieron las identidades de posibles responsables ni se informaron nuevas medidas procesales. Tampoco se precisaron los plazos ni los sitios previstos para la futura restitución de las aves a su ambiente.