Política

La fractura silenciosa de La Libertad Avanza y sus consecuencias sobre la agenda legislativa del Gobierno

La exhibición pública de Patricia Bullrich con quince diputados no significa un quiebre, pero sí una advertencia calculada en un espacio donde la distribución de lugares en las listas en 2027 se perfila como el verdadero eje del conflicto

Reunión Patricia Bullrich con su equipo
La foto de Patricia Bullrich con diputados y parte de su equipo
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La Libertad Avanza va encontrando ramificaciones en la disputa entre sus diferentes sectores. Una de las últimas, pero que se viene extendiendo en el tiempo, es la que lleva adelante Patricia Bullrich.

En octubre de 2025, la por entonces candidata a senadora nacional reclamaba que José Luis Espert fuera removido de su candidatura, y desde ese momento fue buscando el instante para diferenciarse. Milei insulta a los periodistas; Bullrich dice que la libertad de prensa es un valor fundamental de la democracia.

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Las diferencias están a la vista y en cada campamento aparecen los soldados. Bullrich se mostró con sus 15 diputados, y Karina Milei hizo lo propio con otra foto junto a Martín Menem y la comisaria política del bloque de senadores, Nadia Márquez.

Esa grieta es la que la oposición se entusiasma con poder explotar de cara a algunos temas que aún faltan resolver, en especial aquellos que no hacen a la “gobernabilidad” de los hermanos Milei.

“La pelea está lanzada. Martín Menem y Patricia Bullrich no se llevan bien, y Márquez está ahí para romper. Es la que le plantea discusiones a Bullrich todo el tiempo. Ellos responden a Karina. La sangre no llega al río porque Bullrich y Lule tienen buena relación”, explicó una persona que sigue muy de cerca las idas y vueltas de un vínculo con muchos vaivenes.

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Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco
Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco

“La foto de Patricia con los 15 diputados es una señal. No es la primera vez que se juntan, pero sí es la primera vez que lo muestran, y eso puede impactar en algunos de los debates que vienen”, explicó una fuente de la oposición con vasos comunicantes con el “grupo de los 15”. Ante la pregunta de si creían que existía la posibilidad de un voto en contra, respondió rápidamente que no, “pero que no te extrañe que algún tema que la Casa Rosada busca sancionar rápido en Diputados se termine atrasando”.

Las miradas están puestas en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido popularmente como Malvinas, donde aseguran que en el bloque bullrichista persisten las diferencias.

“Es un proyecto muy grande y no es lo mismo la parte de las empresas que operan en Malvinas que la creación de un consejo de seguridad en cabeza de Milei y de ministros que están a tiro de decreto”, explicaron.

Otro dato no menor que puede pesar en las decisiones es que el proyecto nació de la usina de Santiago Caputo, por lo que oponerse no es un desafío a Karina Milei, sino al enemigo de su enemiga.

Otro punto que también juega a favor a la hora de dilatar ese proyecto es que la embajada de los Estados Unidos también se había mostrado preocupada por algunos artículos del texto.

“Bullrich no quiere que Menem le haga ‘la gran Martín’, que es darle media sanción acordando, y que después, cuando está en el Senado, lleguen los pedidos de cambios, como sucedió con Discapacidad”, explicó una fuente muy cercana a la exministra de Seguridad.

Falta poco para que empiecen a cerrarse las candidaturas. El calendario electoral se acelera y cada uno comienza a jugar sus fichas, y eso incluye a Bullrich y sus aspiraciones.

La foto es, como asegura ese sector, “mostrar los dientes”, pero no una ruptura. Es un posicionamiento hacia adelante para los sectores dentro de LLA que hoy discuten poder y mañana lo harán por lugares en las listas. La definición más clara la dio, con una sonrisa, uno de los legisladores que posó en la foto: “Nosotros solos no podemos, pero ellos sin nosotros tampoco”.

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