Sociedad

ANMAT prohibió la venta y el uso de un insumo odontológico sin autorización sanitaria

La disposición se publicó en el Boletín Oficial tras el hallazgo de unidades sin fecha de vencimiento, información del fabricante ni documentación que acreditara su origen

Bandeja metálica con limas endodónticas de mangos multicolores, espejo dental, pinzas, gasas y una caja pequeña
Un conjunto de instrumental odontológico dispuesto en una bandeja ilustra la preparación de un tratamiento de conducto en un consultorio dental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la publicación y la distribución de todos los lotes de productos médicos de la marca VERITAS - Distribuidora Dental Edigma. La disposición también alcanza a las plataformas de venta electrónica y seguirá vigente hasta que los artículos obtengan la autorización sanitaria correspondiente.

La medida fue dispuesta a través de la Disposición 7157/2026, firmada el 3 de noviembre y publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial. El organismo intervino luego de detectar irregularidades en productos odontológicos durante una inspección realizada en la ciudad de Mendoza.

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El procedimiento tuvo lugar en el establecimiento de Ferrer Salud S.A., ubicado en la calle San Lorenzo 260. Según consta en la disposición, la empresa informó que se dedica a la venta de artículos odontológicos y ortopédicos, y que cuenta con una habilitación provincial como droguería categoría B y distribuidora de productos médicos.

Durante la recorrida, los inspectores encontraron tres unidades de limas odontológicas de seis piezas, rotuladas como “H-Files”, de acero inoxidable y para uso en tratamientos de conducto. Dos de los paquetes tenían la referencia 15/40, correspondientes a los lotes 11120104 y 11050107, mientras que el restante llevaba la referencia 45/80 y el lote 11120102.

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La ANMAT indicó que los tres productos carecían de información esencial en sus rótulos y envases. No figuraban fechas de fabricación o vencimiento, datos de un fabricante o importador autorizado ni números de registro sanitario.

También se solicitó documentación que permitiera establecer el origen de los elementos. El responsable del comercio manifestó, según el expediente, que no conservaba los comprobantes de compra porque los productos habían sido adquiridos hacía más de diez años y los papeles fueron destruidos.

El organismo realizó además una búsqueda de los artículos en la biblioteca pública Helena, una herramienta de consulta sobre productos regulados, pero no obtuvo resultados. Esa falta de información se sumó a las observaciones sobre el etiquetado y la procedencia de los elementos detectados.

La Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT informó que no registra habilitaciones para una firma denominada “VERITAS” ni para “Distribuidora Dental Enigma” en las categorías vinculadas con productos médicos, importación, fabricación, distribución y tránsito interjurisdiccional.

Tampoco se encontraron inscripciones de productos con la denominación VERITAS en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica ni en el Registro de Especialidades Medicinales. En el rótulo de los productos hallados durante la inspección aparece la denominación “Distribuidora Dental Edigma”, mientras que el documento menciona “Distribuidora Dental Enigma” al referirse a la consulta sobre habilitaciones.

La disposición señala que estas circunstancias impiden verificar que los productos hayan atravesado los controles regulatorios requeridos antes de su puesta a la venta. Por ello, el área de monitoreo de productos para la salud recomendó impedir su circulación para proteger a posibles compradores y usuarios.

La prohibición dispuesta por la ANMAT no se restringe a las tres unidades encontradas en el comercio mendocino. Alcanza a todos los lotes de productos médicos de la marca VERITAS - Distribuidora Dental Edigma, sin importar el lugar donde se ofrezcan o distribuyan dentro del territorio argentino.

La disposición incluye expresamente el uso de los productos, su venta, distribución y publicación en plataformas de comercio electrónico. De esta manera, la medida abarca tanto a distribuidores y comercios físicos como a publicaciones realizadas en sitios de ventas por internet.

La administración fundamentó su intervención en las facultades previstas por el Decreto 1490/92, que habilita al organismo a adoptar medidas preventivas y correctivas cuando se identifiquen factores de riesgo relacionados con la calidad o sanidad de los productos bajo su competencia.

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