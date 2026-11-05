Sociedad

Un perro atacó a una empleada doméstica en Mendoza y le mutiló las manos

La víctima estaba trabajando como cuidadora de una mujer de 80 años cuando el animal se abalanzó sobre ella y la dejó con heridas en el cuero cabelludo, el cuello, las rodillas y los miembros inferiores

La víctima, de 59 años, estaba trabajando como cuidadora de una mujer de 80 años en una vivienda de La Dormida, Santa Rosa, cuando el animal mestizo de la propietaria se abalanzó sobre ella y la dejó con heridas en el cuero cabelludo, el cuello, las rodillas y los miembros inferiores, además de una presunta rotura de arteria que complicó gravemente su estado
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Una empleada doméstica de 59 años fue atacada por un perro este miércoles por la mañana mientras cumplía sus tareas en una vivienda del distrito La Dormida, en Santa Rosa, Mendoza. Las heridas que sufrió fueron de tal gravedad que debió ser trasladada de urgencia en el helicóptero sanitario Halcón hasta el Hospital Central, donde lucha por su vida.

El ataque se produjo cerca de las 11 de la mañana en una casa ubicada sobre calle Gabino Cordón, donde la víctima trabajaba como empleada y cuidadora de una mujer de 80 años. Por causas que aún se investigan, el perro de la propietaria —un animal mestizo de tamaño mediano— se abalanzó sobre ella y la agredió con extrema violencia.

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Según el parte policial, al momento de la intervención de las autoridades el animal permanecía encerrado en una habitación de la vivienda, dado que su estado de extrema agresividad impidió que fuera observado o puesto bajo resguardo.

Las lesiones que presentó la mujer fueron múltiples y de consideración: heridas graves en ambas manos —con mutilaciones incluidas—, además de traumatismos en el cuero cabelludo, el cuello, las rodillas y los miembros inferiores.

Hospital Central y salud en Mendoza
La mujer trabajaba como empleada y cuidadora en la vivienda donde ocurrió el ataque, en el distrito La Dormida, Santa Rosa

También registró múltiples heridas contuso-cortantes en distintas partes del cuerpo. Fue atendida en primera instancia en el Hospital Arenas Raffo de Santa Rosa, pero la evolución de su cuadro clínico obligó a los médicos a tomar una decisión inmediata: derivarla al Hospital Central mediante traslado aéreo. Aparentemente, el ataque le habría provocado la rotura de una arteria y, con ello, una hemorragia que complicó su estado de salud.

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El operativo en el lugar contó con la intervención de efectivos de la Policía Rural, la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental Santa Rosa (UID), que trabajan para determinar las circunstancias exactas del episodio.

El caso se produce apenas pocos días después de otro ataque de perro con desenlace fatal en Luján de Cuyo, donde una mujer de 88 años perdió la vida tras ser agredida por un perro pitbull dentro de una vivienda de un barrio privado.

Una mujer fue atacada por su pitbull y su hijo acuchilló al perro para salvarla: ella debió ser operada

Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
La mujer fue sometida a una intervención quirúrgica, recibe tratamiento con antibióticos y permanece en sala general con estabilidad hemodinámica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 39 años fue atacada por su propio perro pitbull en Santa Fe y terminó internada con mordeduras en los cuatro miembros. Su hijo de 24 años, que presenció la agresión, intervino con un cuchillo para frenar al animal y salvó a su madre, aunque él mismo resultó herido en el forcejeo. Ambos fueron trasladados al hospital José María Cullen, donde permanecen internados con evolución favorable.

El episodio ocurrió en el barrio Sur de la capital santafesina y fue uno de dos casos vinculados a ataques de perros de esa raza registrados en las últimas horas en la ciudad. En este caso particular, la situación escaló hasta un punto límite: ante la imposibilidad de separar al animal de su madre, el joven recurrió al arma blanca. En el forcejeo con el pitbull, se produjo una herida que él mismo se ocasionó de manera accidental. El animal murió por las heridas, según información recogida por un móvil de Canal 3 de Santa Fe.

La mujer ingresó al efector de salud con lesiones en ambos miembros superiores e inferiores. El director del hospital, Bruno Moroni, precisó en declaraciones al canal El Tres que la paciente requirió una intervención quirúrgica para realizar una toilette de las heridas. “Una paciente que requirió una intervención quirúrgica para realizar toilette de las heridas”, detalló Moroni. Según el médico, la mujer se encuentra en sala general, estable desde el punto de vista hemodinámico, y recibe tratamiento con antibióticos mientras los profesionales monitorean su evolución.

Al igual que su madre, el joven se recupera en sala general con estabilidad hemodinámica y, según el parte médico, con evolución favorable.

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