Sociedad

El Niño en Misiones: las tormentas generaron nuevos daños en viviendas, escuelas y redes eléctricas

Las ráfagas y precipitaciones provocaron calles anegadas, árboles y postes derribados, cortes de suministro y la hospitalización de un motociclista que chocó contra un tronco sobre la ruta nacional 12

Tres hombres con herramientas manuales retiran agua rojiza acumulada sobre el asfalto junto a una barandilla metálica y vegetación
Operarios retiran agua y lodo acumulados en una calle de Misiones tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. (Misiones On Line)
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El temporal de lluvia y viento que afectó este miércoles a Misiones dejó viviendas, escuelas, edificios públicos y redes eléctricas dañadas, además de calles anegadas, árboles y postes caídos y un motociclista hospitalizado. La zona costera del río Uruguay y el sur provincial concentraron algunos de los mayores destrozos, mientras los municipios y las fuerzas de seguridad mantenían los relevamientos y la asistencia a las familias, según Misiones On Line.

El primer balance policial, difundido a las 11.30, registró 17 viviendas afectadas, cinco establecimientos educativos dañados, 11 árboles y siete postes derribados. Esa cifra era parcial y no incluía la totalidad de las afectaciones comunicadas luego desde localidades como Puerto Panambí, Itacaruaré y Aristóbulo del Valle.

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La tormenta también alcanzó a Ituzaingó, donde cayeron más de 150 milímetros de lluvia entre las 7.00 y el mediodía. El agua ingresó en viviendas y anegó barrios, mientras la caída de árboles y postes provocó cortes de electricidad; la Municipalidad, Defensa Civil y Obras Públicas recorrían las zonas afectadas y trabajaban sobre los desagües, sin un registro oficial de evacuados, informó El Territorio.

Puerto Panambí, Puerto Rosario e Itacaruaré sufrieron voladuras de techos en viviendas, galpones de tabaco, instalaciones municipales y dependencias policiales. Las autoridades locales describieron el fenómeno como un posible tornado, aunque ningún organismo meteorológico confirmó esa caracterización.

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Un policía de espaldas con impermeable y motosierra frente a un árbol caído sobre un camino de lodo junto a otras dos personas
Agentes de la Policía de Misiones utilizan una motosierra para despejar un camino de tierra bloqueado por ramas caídas debido a los efectos del fenómeno de El Niño. (Misiones On Line)

El temporal golpeó esa zona alrededor de las 8.30 y derribó árboles y postes sobre la ruta provincial 5, que fue despejada por equipos municipales. También quedaron afectados el suministro eléctrico, las comunicaciones, el predio municipal, la División Delitos Rurales y un destacamento policial.

Más de 80 efectivos policiales, bomberos y personal de unidades operativas fueron desplegados para asistir a los vecinos, cubrir provisoriamente los techos con carpas y atender a adultos mayores. Los relevamientos continuaban para determinar cuántas familias resultaron damnificadas y cuáles viviendas requerían reparaciones urgentes.

En Itacaruaré, las ráfagas dañaron casas y galpones de tabaco en las colonias Arrocera, Invernada e Invernadita. El intendente José Alvez definió el panorama como “desolador”, mientras las cuadrillas municipales y policiales despejaban caminos y evaluaban los daños sin contar aún con una cantidad precisa de familias afectadas.

Tres hombres observan un árbol caído que bloquea un camino de tierra junto a una vivienda con cerca de madera y charcos de agua
Efectivos policiales y residentes inspeccionan un árbol caído sobre un camino de tierra tras las tormentas asociadas al fenómeno de El Niño en Misiones. (Misiones On Line)

Aristóbulo del Valle reportó daños en viviendas del barrio Los Pinos y en la Escuela IEA N.º 14 de Picada Propaganda, donde se desprendieron partes del techo y cayeron árboles. Una rama impactó sobre un garaje y dañó un automóvil, mientras los cortes eléctricos afectaron a la localidad; cerca de 30 familias, incluidas residentes rurales y comunidades indígenas, recibían asistencia.

En Jardín América, el viento levantó techos de viviendas en los barrios Lomas, Timbocito y 92 Viviendas. La caída de árboles afectó calles y avenidas, dañó faroles de la plaza Colón y alcanzó a la fábrica de almidón Flor de Jardín, en Colonia Oasis, donde se desprendió parte del techo del sector de calderas y hubo daños en las instalaciones eléctricas.

Puerto Leoni informó daños en los techos de cuatro viviendas: dos en el barrio Santa Rosa, una en el barrio Industrial y otra en el barrio 30 Viviendas. Bomberos Voluntarios, Acción Social y Defensa Civil intervenían para asistir a las familias.

En la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1435, un motociclista de 46 años chocó contra un árbol caído sobre la calzada. Perdió el conocimiento, sufrió lesiones en el hombro derecho y fue derivado desde el hospital local al Hospital Escuela Ramón Madariaga, en Posadas, para estudios de mayor complejidad.

El Soberbio registró la voladura parcial del techo de la vivienda de una familia integrada por dos adultos y dos niños, además de árboles caídos y cortes de energía. En San Javier, las ráfagas arrancaron los techos de dos casas y un galpón en la zona rural del kilómetro 14.

Un automóvil plateado aplastado por ramas caídas junto a otros vehículos estacionados sobre tierra roja y vegetación
La caída de un árbol aplasta un vehículo sobre un terreno de tierra roja tras el temporal vinculado al fenómeno de El Niño en Misiones. (Misiones On Line)

Dos de Mayo sufrió daños en viviendas, la caída de tres árboles y un poste, mientras una parada de colectivos quedó destruida en Pueblo Illia. En Leandro N. Alem, una casa del barrio Primeros Concejales perdió chapas; en Mojón Grande, un árbol cayó sobre una vivienda ubicada cerca de la ruta provincial 209, sin personas lesionadas en ambos casos.

Ruiz de Montoya tuvo tres árboles caídos sobre la avenida Los Inmigrantes y la ruta provincial 223, lo que dificultó el tránsito. Otro lapacho cayó sobre la avenida Raúl Alfonsín sin interrumpir la circulación, mientras que en Hipólito Yrigoyen árboles y cables eléctricos afectaron la avenida San Martín, cerca de la Municipalidad.

En Alba Posse, un árbol cayó detrás de la comisaría, dañó el tendido eléctrico y vehículos secuestrados. Garuhapé sufrió interrupciones del suministro sin daños informados en viviendas, y en Apóstoles bomberos asistieron a una mujer de 69 años cuya casa tuvo daños en la cumbrera del techo y filtraciones de agua.

Posadas acumuló 104,8 milímetros de lluvia hasta las 13.30, equivalente al 58,6% del promedio histórico de noviembre, calculado en 178,8 milímetros por la Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales. A las 12.32, el registro había sido de 92 milímetros, el 51,45% del volumen habitual para todo el mes.

Las precipitaciones provocaron anegamientos, demoras en el tránsito y fallas en los semáforos. Las cuadrillas municipales retiraron árboles y ramas, limpiaron bocas de tormenta y recolectaron hojas y residuos en sectores como Comandante Miño, La Rioja y San Luis, Berón de Astrada, San Marcos, calle 117, Soria y las avenidas Santa Cruz e Ituzaingó.

Un árbol cayó sobre el tendido eléctrico de Berón de Astrada, entre Bermúdez y Beethoven, y afectó el cableado de la zona. Otro dañó la reja perimetral de una vivienda sobre Amalia Vera.

El Centro de Prevención de Adicciones sufrió daños por la caída de un árbol y cartelería. El personal del sector de Admisión fue evacuado preventivamente y la atención al público quedó suspendida de manera temporal.

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