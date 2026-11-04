Cuba

Estados Unidos envió más de 700 paquetes de ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento familias vulnerables de Cuba

El cargamento aterrizó en Santa Clara y comenzó a distribuirse en la Parroquia de La Santa Cruz. Las familias seleccionadas enfrentan inseguridad alimentaria, falta de agua potable y otros obstáculos para cubrir sus necesidades básicas.

El cargamento de asistencia humanitaria arribó al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara para su traslado a Cienfuegos. (Foto cortesía Cáritas Cuba)
El cargamento de asistencia humanitaria arribó al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara para su traslado a Cienfuegos. (Foto cortesía Cáritas Cuba)
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Las cajas comenzaron a bajar de un camión en la Parroquia de La Santa Cruz, en Cruces, mientras voluntarios y trabajadores ordenaban los paquetes destinados a familias con mayores necesidades del municipio. La operación pone en marcha la distribución de 700 módulos de alimentos y 700 paquetes de higiene enviados desde Estados Unidos.

La entrega se inició este miércoles 4 de noviembre en la localidad de la provincia de Cienfuegos, después de que el cargamento aterrizara el martes en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, de Santa Clara. Los suministros llegaron para asistir a hogares seleccionados por sus condiciones de vulnerabilidad.

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El operativo está a cargo de Cáritas Cuba, que coordinó la identificación previa de las familias y organizó la descarga, el traslado y la distribución de los productos. La entidad cuenta con voluntarios y estibadores para movilizar la carga desde el punto de recepción hasta las instalaciones parroquiales y los lugares de entrega.

Cáritas Cuba asumió la logística, identificación de beneficiarios y reparto de los suministros en el municipio. (Foto cortesía Cáritas Cuba)
Cáritas Cuba asumió la logística, identificación de beneficiarios y reparto de los suministros en el municipio. (Foto cortesía Cáritas Cuba)

Los módulos se asignan según criterios de vulnerabilidad

La ayuda no se repartirá entre todos los habitantes de Cruces. Cáritas Cuba priorizó a adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, pacientes encamados, mujeres embarazadas o lactantes y familias con niños menores de cinco años.

También recibirán atención preferente los hogares afectados por inseguridad alimentaria y por dificultades para obtener agua potable. En los casos de personas que no puedan trasladarse por problemas de salud o por requerir cuidados permanentes, los equipos prevén llevar los módulos directamente hasta las viviendas.

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Cada familia seleccionada recibirá alimentos e insumos de aseo. Los envíos anteriores de este programa incluyeron arroz, frijoles, aceite, azúcar, pastas, sardinas y atún. Los paquetes de higiene reunieron productos de uso personal y limpieza, tabletas para tratar agua y lámparas recargables.

La descarga de ayuda humanitaria de Estados Unidos ha comenzado en Cruces, Cuba. Más de 1400 cajas con alimentos y artículos de higiene están siendo distribuidas por voluntarios y estibadores para beneficiar a unas 700 familias vulnerables, incluyendo asentamientos rurales y comunidades intrincadas.

La llegada a Cruces constituye el segundo cargamento de asistencia estadounidense destinado a la Diócesis de Cienfuegos. El 17 de septiembre, otro avión con 700 módulos alimentarios y 700 paquetes de higiene arribó al aeropuerto de Santa Clara para su entrega en la Parroquia de San Antonio de Padua, en Lajas.

En esa oportunidad, unos 50 voluntarios de Cáritas y más de una decena de trabajadores participaron en la distribución. Para alcanzar comunidades rurales y viviendas de difícil acceso, el operativo utilizó carretas para el traslado de los suministros.

La Parroquia de La Santa Cruz en Cruces recibió 700 módulos de alimentos y 700 paquetes de higiene procedentes de Estados Unidos. (Foto cortesía Cáritas Cuba)
La Parroquia de La Santa Cruz en Cruces recibió 700 módulos de alimentos y 700 paquetes de higiene procedentes de Estados Unidos. (Foto cortesía Cáritas Cuba)

El programa prevé alcanzar a 10,200 familias en Cienfuegos

Los recursos forman parte de un programa de asistencia humanitaria de USD 100 millones para Cuba. De ese monto, USD 60 millones se canalizan mediante Cáritas Cuba y Catholic Relief Services (CRS), una organización humanitaria católica con sede en Estados Unidos.

El plan comenzó en julio de 2026 con un primer envío destinado a La Habana. En septiembre se anunciaron nuevos cargamentos para Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río. Dentro de la diócesis cienfueguera, el programa prevé beneficiar a unas 10.200 familias en situación de pobreza mediante entregas en parroquias y comunidades.

La distribución ocurre en un escenario de dificultades para cubrir necesidades básicas en distintas zonas de Cuba. La falta de alimentos, los problemas de acceso al agua potable, los cortes de electricidad y las limitaciones de transporte afectan la vida diaria de numerosos hogares.

A esas carencias se suman ingresos insuficientes y obstáculos para acceder a empleos estables que permitan cubrir los gastos de alimentación, higiene, medicamentos y otros productos esenciales. En ese contexto, las organizaciones que gestionan la asistencia focalizan los recursos en familias que enfrentan mayores limitaciones materiales.

La entrega en Cruces continuará con la clasificación de los módulos y la convocatoria a los hogares incluidos en el listado de beneficiarios, mientras los equipos organizan los traslados a domicilio para las personas que no puedan acudir a los puntos establecidos.

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